Оттава, , 04:20 — REGNUM Канадские власти намерены ввести временные скоростные ограничения для поездов, перевозящих опасные грузы, сообщает агентство Reuters.

О такой мере власти Канады задумались после крушения поезда с нефтью в провинции Саскачеван.

«Я понимаю, что это повлияет на экономику страны…, но нам очень-очень важно не жертвовать безопасностью перевозок. Пока мы не выясним причины произошедшего инцидента, стоит отнестись к ситуации с осторожностью», — заявил глава федерального министерства транспорта Канады Марк Гарно.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Канаде сошел с рельсов железнодорожный состав с нефтью, принадлежащий компании Canadian Pacific Railways. В результате аварии возник крупный пожар. Местным властям пришлось эвакуировать около ста жителей и перекрыть автодороги в качестве мер безопасности.

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