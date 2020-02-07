Хабаровск, , 04:09 — REGNUM Аптечные сети Хабаровска объяснили дефицит масок. По версии фармацевтов, виноват ажиотаж вокруг коронавируса.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, за неделю с оптовых аптечных складов исчезли порядка полумиллиона масок.

«В середине января на складах у дистрибьютеров лежало около полумиллиона масок. А через неделю их уже не было. На фоне широко растиражированной информации о коронавирусе и дефиците масок в КНР произошёл их крупный выкуп в аптечных сетях Хабаровска. К нам тоже поступают звонки с предложениями под видом крупных компаний, например, Сбербанка, о продаже 100−300 тыс. штук масок. Такие партии перепродаются в Китай по более высокой цене», — рассказал директор КГБУ «Фармация» минздрава Хабаровского края Денис Улыбышев.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНР на фоне эпидемии коронавируса произошёл дефицит масок. Официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф опубликовал просьбу ко всем регионам России — вывести на производителей, готовых изготовить большое количество масок. Но пока островной провинции помогают только волонтёры. Президент России Владимир Путин призвал отзывать лицензии у аптек в РФ за повышение цен на маски.