Нерюнгри, Якутия, , 04:02 — REGNUM В Якутии преступная группа, с участием несовершеннолетней занималась, вымогательством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СУ России по республике.

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По версии следствия, в Нерюнгри в январе 2020 года 25-летний парень, используя фейковый аккаунт в соцсети, представился девушкой и завёл переписку интимного характера с 18-летним юношей. Его действия были в дальнейшем направлены на вымогательство денег, для чего он привлёк к «делу» 30-летнего приятеля и 15-летнюю школьницу.

Главарь преступной группировки распределил каждому роли. Ученица позвонила «другу» по переписке и предложила встретиться.

«В автомобиле в момент встречи уже находились её подельники, которые потребовали от потерпевшего и его друга по 10 тыс. рублей с каждого. В случае отказа угрожали применением насилия и сообщением о противоправных действиях по переписке интимного характера с их несовершеннолетней приятельницей в полицию», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

У жертв денег не оказалось и они отдали вымогателям две гитары, ноутбук и три мобильных телефона.

Позже подозреваемых в вымогательстве задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По информации следствия, это не единичный случай вымогательства преступной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени полицейские задержали двух подозреваемых в вымогательстве у директора аптеки 170 тыс. рублей.