Южно-Сахалинск, , 03:33 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись на автодороге в Охинском районе Сахалина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Сахалинской области.

Сообщается, что фура Freightliner двигалась следом за грузовиком КамАЗ. Отечественный грузовой автомобиль притормозил, чтобы повернуть налево, а Freightliner попытался резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В результате фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с длинномером HINO. От удара HINO перевернулся. Пострадавших в результате ДТП не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля две иномарки столкнулись в Южно-Сахалинске. В результате аварии пострадали две женщины.

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