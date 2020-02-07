Благовещенск, , 03:17 — REGNUM О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

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Медицинский чиновник отметил, что соответствующим образом уведомил областной минздрав, пишет Коммерсантъ.

По информации Роспотребнадзора, в этом отделении гепатитом C по причине несоблюдения сотрудниками санитарных норм были инфицированы 169 детей с онкозаболеваниями. В настоящее время состоялось 11 судебных заседаний, в которых суды выносили решения в пользу инфицированных детей о выплате компенсаций по 400−500 тыс. рублей в зависимости от состояния инфицированного ребёнка.

Руслан Белоус, как пишет издание, сообщил о давлении со стороны «больного общества» и нежелании врачей работать в таких условиях — по его словам, все сотрудники написали заявления об уходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье установлен источник заражения более чем 150 детей гепатитом С.