Южно-Сахалинск, , 02:44 — REGNUM Автомобиль Nissan Avenir столкнулся с легковушкой Toyota Vitz ночью в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГИБДД по Сахалинской области.

Сообщается, что водитель Toyota, поворачивая налево по улице Пуркаева, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой Nissan. В результате ДТП пострадали 21-летняя девушка и 46-летняя женщина, находившиеся в салоне Nissan Avenir. Пострадавших передали медикам из скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Холмске Сахалинской области. В результате ДТП пострадавших не было.

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