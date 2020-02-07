Магадан, Магаданская область, , 02:34 — REGNUM В Магадане полиция и общественники наградили мужественного молодого человека, задержавшего на улице города серийного грабителя буквально в момент совершения им преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

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Начальник полиции Магадана Григорий Кужба со словами благодарности вручил почётную грамоту Илье Завялову, который оказал помощь сотрудникам полиции в задержании лица, совершившего преступление.

Несколько дней назад старшина внутренней службы, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Магаданской области Илья Завялов задержал грабителя, который открыто похитил сумочку у 57-летней женщины.

«Мы с супругой ехали домой на автомобиле. Я обратил внимание на молодого человека, который нёс в руках дамскую сумочку и постоянно оглядывался, вёл себя подозрительно. Решил проехать, понаблюдать. Настиг его в момент, когда он стал что-то искать в сумке. Понятно было, что вещь парню не принадлежит», — рассказал пожарный.

Ранее Илья Завялов проходил службу во вневедомственной охране, в группе быстрого реагирования, что, как он считает, и помогло ему в сложившейся ситуации.

«Ну, а дальше произвёл задержание, как учили. Ничего особенного в своем поступке не вижу. У всех есть матери, бабушки. Оставаться в стороне, когда необходима помощь, не по-мужски. Хорошо, что жена не спасовала, быстро сориентировалась и оперативно вызвала сотрудников полиции на место происшествия», — рассказал Илья Завялов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане сотрудник МЧС стал свидетелем грабежа, но не растерялся и задержал преступника.