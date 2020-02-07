Магадан, Магаданская область, , 02:30 — REGNUM В одной из квартир по улице Кольцевой в Магадане обнаружены тела погибших мужчины и женщины. Семейная пара проживала в этой квартире длительное время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Магаданской области.

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Предварительно установлено, что семейная пара вела обособленный образ жизни, ни с кем из соседей не общаясь. Правоохранители проводят процессуальную доследственную проверку по факту обнаружения умерших мужчины и женщины 1960 и 1963 годов рождения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 111 УК РФ (убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшую смерть потерпевшего).

«В ходе осмотра квартиры никаких следов, прямо или косвенно указывающих на возможно насильственный характер смерти умерших, не выявлено. Для установления причин смерти следователем назначено проведение судебно-медицинских экспертиз», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в организации заказного убийства признан виновным бывший депутат в Чувашии.