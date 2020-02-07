Рига, , 00:19 — REGNUM Представитель Государственной службы защиты среды (VVD) Латвии Кристине Клявниеце сообщила, что на железнодорожной станции Индра из цистерны вытекло 400 литров мазута, пишет портал nra.lv.

Происшествие было установлено Даугавпилсским региональным управлением VVD. Виновником происшествия стал грузовой состав принадлежащий государственному предприятию LDz Cargo, направлявшийся в Вентспилс. Аварийной бригаде Латвийской железной дороги совместно с Пожарно-спасательной службой удалось локализовать последствия утечки, а низкая температура способствовала этому. В данный момент инспектора VVD считают, что угрозы окружающей среде не существует.