Ставрополь, , 00:02 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами против 46-летней женщины в Ставропольском крае, которая подозревается в доведении до истощения своей дочери. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сотрудники полиции установили, что жительница Кисловодска должным образом не кормила и не лечила свою дочь 2018 года рождения. Она не обеспечивала ребёнку полноценное питание, отказывалась от предлагаемого ей лечения и от своевременного прохождения медосмотров.

По данным полиции, у девочки медики диагностировали различные заболевания, в том числе анемию и атрофию мышц. В своём возрасте ребёнок весит всего около шести килограмм. В настоящее время девочка направлена на прохождение лечения в стационаре.

В органы опеки обратились медики больницы, в которую поступил ребёнок. По свидетельству медиков, девочка была в крайне тяжёлом состоянии. Сообщается, что мать придерживалась вегетарианства и ограничивала рацион ребёнка, доведя её до истощения.

В настоящее время ребёнок передан органам опеки, состояние его стабилизировано. Девочке предстоит продолжить лечение и дальнейшую реабилитацию под наблюдением медиков.

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