Богота, , 23:57 — REGNUM Джон Веласкес, командир боевиков в наркокартеле Пабло Эскобара, скончался в Национальном институте рака в Колумбии. об этом 6 февраля сообщает в Twitter пресс-служба Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем (INPEC) Колумбии.

Джон Хайро Веласкес Васкес по прозвищу «Попай» скончался от аденокарциномы желудка в Национальном институте рака в Боготе. Он был госпитализирован 31 декабря 2019 года. Веласкес, по данным полициии и по его признанию был одной из ключевых фигур в криминальном сообществе и помощником главы Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара.

Джон Веласкес и брат Эскобара сдались в руки правосудия в 1992 году, за год до убийства самого главы наркокартеля. Веласкес признался в совершении 300 убийств и соучастии в убийстве 3 тысяч человек, но был освобождён досрочно в 2014 году.

Второй раз он был арестован по обвинению в вымогательстве, угрозах и преступном сговоре. Примечательно, что незадолго до ареста Веласкес начал вести авторский видеоблог, где рассказывал о раскаянии и реинтеграции в общество.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе властями Колумбии дома, где проживал до своей смерти колумбийский наркобарон Пабло Эскобар. На месте дома решено разбить парк, в память о жертвах наркобарона.

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