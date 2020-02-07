Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM В Ростовской области сняты ограничения движения автотранспорта по трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, что часть автодороги была закрыта для пассажирского транспорта из-за метели и наледи.

Вместе с тем штормовое предупреждение на Дону продлено. Ночью и утром 7 февраля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В региональном управлении МЧС России предупредили также о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

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