Стокгольм, , 23:00 — REGNUM Два армейских автомобиля украдены неизвестными с военного склада, расположенного к северо-западу от Стокгольма, сообщает 6 февраля The Associated Press со ссылкой на шведскую полицию.

Пропажа военной техники была обнаружена в городе Энчёпинг. Военные утверждают, что внутри пропавших машин не было оружия, боеприпасов или взрывчатки.

Начато расследование, ведётся поиск пропавшей техники.

О причастности к этому инциденту «агентов ГРУ» или иных российских спецслужб пока никто не заявлял.

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