Екатеринбург, , 23:24 — REGNUM Приговор в отношении фитнес-тренера Алексея Сушко, осуждённого по обвинению в педофилии, обжаловала защита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

Адвокат осуждённого направил жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска.

В настоящее время Сушко отбывает шестилетний срок в колонии строгого режима. По версии обвинения, мужчина занимался онанизмом при малолетней девочки. Однако в опубликованных в открытом доступе материалах никаких подобных действий не видно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фитнес-тренеру смягчили наказание с восьми до шести лет колонии строгого режима. Сушко был осуждён в ноябре 2018 года.

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