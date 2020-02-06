Ереван, , 23:54 — REGNUM Около 50 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией в Сюникской и Лорийской областях Армении. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В больницы двух областей Армении были госпитализированы 49 человек. Все пострадавшие поступили в период с 27 января по 6 февраля с симптомами кишечной инфекции.

Пациенты сообщили, что употребляли в пищу эклеры, изготовленные компанией «Зейтун». В пресс-службе госслужбы безопасности пищевых продуктов уточнили, что после вспышки кишечной инфекции в компании «Зейтун» была проведена проверка. По её результатам нарушений санитарно-гигиенических норм обнаружено не было.

Было установлено, что компания-производитель сладкой продукции не имела сертификата безопасности на изготовление глазированных эклеров. Компании «Зейтун» было предписано отозвать и уничтожить всю несертифицированную продукцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде нарушений, выявленных сотрудниками Роспотребнадзора во время проверок на пищеблоках в детских садах Костромской и Ивановской областей.

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