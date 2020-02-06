Саскатун, , 22:43 — REGNUM Железнодорожный состав с нефтью, принадлежащий компании Canadian Pacific, сошёл с рельсов в канадской провинции Саскачеван, передаёт 6 февраля телеканал CBC.

Как сообщается, инцидент произошел в районе небольшого населённого пункта Гернеси, в 100 километрах от крупного города Саскатун. С рельсов сошло около 30 вагонов поезда, после чего возник крупный пожар.

Сообщается, что по решению местных властей в районе ЧП из домов эвакуированы около сотни жителей, из-за аварии также перекрыты ближайшие автомобильные дороги. Сведений о возможных жертвах или пострадавших до настоящего времени не поступало.

На место аварии прибыли специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.