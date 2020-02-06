Москва, 6 февраля 2020, 22:16 — REGNUM Работа освещения на станциях Московского центрального кольца (МЦК) восстановлена после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Сейчас оперативно возобновляется работа эскалаторов и лифтов. Приносим пассажирам свои извинения», — говорится в сообщении.
В МЖД уточнили, что для обеспечения движения поездов были задействованы резервные мощности, на графике движения «Ласточек» инцидент не отразился.
Напомним, ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили о временном отключении освещения на станциях МЦК «Окружная», «Лихоборы», «Владыкино», «Белокаменная» и «Автозаводская».
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