Москва, , 22:16 — REGNUM Работа освещения на станциях Московского центрального кольца (МЦК) восстановлена после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сейчас оперативно возобновляется работа эскалаторов и лифтов. Приносим пассажирам свои извинения», — говорится в сообщении.

В МЖД уточнили, что для обеспечения движения поездов были задействованы резервные мощности, на графике движения «Ласточек» инцидент не отразился.

Напомним, ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили о временном отключении освещения на станциях МЦК «Окружная», «Лихоборы», «Владыкино», «Белокаменная» и «Автозаводская».

Читайте ранее в этом сюжете: На пяти станциях МЦК отключилось освещение