Москва, , 21:55 — REGNUM На пяти платформах станций Московского центрального кольца (МЦК) вечером 6 февраля произошло временное отключение освещения. Об этом сообщается в микроблоге Московского метрополитена в Twitter.

Речь идёт о станциях «Окружная», «Лихоборы», «Владыкино», «Белокаменная» и «Автозаводская».

"Железнодорожники уже работают над восстановлением освещения на этих платформах», — говорится в сообщении.

Причины инцидента в пресс-службе подземки не уточняют. При этом отмечается, что движение поездов на МЦК продолжает осуществляться в штатном режиме.