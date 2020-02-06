Оттава, , 22:00 — REGNUM Поезд, перевозивший нефть, сошёл с рельсов и загорелся на юге Канады. Об этом 6 февраля сообщает телеканал CBC.

ЧП произошло около 06:15 (15:15 мск) в провинции Саскачеван. Грузовой состав, направлявшийся на восток страны с грузом нефтепродуктов, сошёл с рельсов недалеко от деревни Гернси. По предварительным данным, всего с рельсов сошли около 25−30 вагонов, после чего произошёл взрыв с последующим возгоранием поезда.

Силами королевской конной полиции Канады была перекрыта в обоих направлениях автотрасса рядом с местом происшествия. Жители деревни Гернси были эвакуированы в целях безопасности. Информация о пострадавших не сообщалась.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, а также пожарные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов и последующем возгорании вагонов товарного состава, перевозящего нефть. Авария произошла в этой же провинции Канады, возле деревни Гернси. Всего из грузового состава пролилось около полутора млн тонн нефти.

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