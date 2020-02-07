Тегеран, , 08:10 — REGNUM 6 февраля командующий пограничной охраной бригадный генерал Ирана Касем Резаи заявил, что в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан силами безопасности был убит наркоторговец. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

Согласно отчету полиции, пограничная служба провинции в ходе масштабной разведывательной операции выяснила, что контрабандисты планировали осуществить транзит наркотиков из этого района в Европу. Во время операции силы смогли убить наркоторговца, известного как «Садам». По имеющимся данным, один человек был арестован.

Об успешности проведенной операции свидетельствует факт изъятия одной тонны и восьми килограммов различных видов наркотических веществ, включая опиум и гашиш. Также силам удалось обнаружить значительное количество легкого и полутяжелого оружия с боеприпасами.

Касем Резаи в своём заявлении отметил важность проведения таких операций и призвал европейские страны бороться с незаконным оборотом наркотиков.