Липецк, , 21:18 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который взял кредиты на 35 миллионов рублей и не хотел отдавать их банку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина в 2013 и 2014 годах оформил два кредита на общую сумму 35 миллионов рублей. Возвращать их он не собирался и разработал план, по которому мог бы не выплачивать полную сумму. В итоге мужчина погасил чуть более пяти миллионов рублей, а остальные деньги потратил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчина свою вину не признал.