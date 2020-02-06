Кишинёв, , 21:17 — REGNUM Из-за отказа полиции Молдавии взаимодействовать с милицией Приднестровья в Бельцах (преимущественно русскоязычный город на севере Молдавии) произошло тройное убийство. Как передает ИА REGNUM, в полицию Бельц явился житель города, ранее проживавший в ПМР, и признался в убийстве, совершенном на территории Приднестровья.

Молдавские полицейские, однако, выслушав, отпустили его, даже не проверив эту информацию. Позже они объяснили это отсутствием взаимодействия с милицией Приднестровья.

Спустя несколько дней отпущенный ими человек совершил жестокое тройное убийство уже в самих Бельцах. Он убил женщину и двух мужчин, а потом сжег их тела.

Власти Молдавии попытались скрыть обстоятельства дела. О том, что за несколько дней до тройного убийства мужчина явился с повинной в полицию Бельц и даже просил передать его правоохранительным органам ПМР, рассказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Лишь после этого правоохранительные органы Молдавии признали эти факты, однако от любых комментариев до сих пор отказываются, отметив лишь, что не могут сотрудничать с правоохранительными органами ПМР.

ИА REGNUM отмечает, что в 2004 году Кишинев в одностороннем порядке вышел из соглашения о взаимодействии правоохранительных органов Молдавии и ПМР, и с тех пор принципиально не сотрудничает с милицией Приднестровья.