Великий Новгород, , 21:09 — REGNUM Бывший генеральный директор новгородского телеканала ООО «ТВС-Новгород» Андрейс Соколовс признан виновным в мошенничестве и присвоении более 3 млн рублей и приговорён к реальному сроку лишения свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительный приговор в отношении Соколовса вынес сегодня, 6 февраля, Новгородский районный суд.

Суд согласился с доводами следствия и установил, что с февраля 2008 года по август 2012 года Соколовс совершил мошеннические действия с денежными средствами организации на сумму более 4 млн рублей, из которых в дальнейшем смог документами подтвердить расходование только 3 млн рублей, а оставшимися средствами распорядился по своему усмотрению.

Ещё более 2 млн рублей, как было установлено в суде, Соколовс похитил в течение 2011−2012 годов — бухгалтер телеканала переводил деньги организации на личный банковский счёт гендиректора, который предоставлял фиктивные акты выполненных работ.

Своей вины в совершении преступлений он не признал.

Соколовса признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорили к лишению свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

Как сообщает vnru.ru, Соколовс был взят под стражу в зале суда, а его супруга заявила, что приговор будет обжаловаться. Осуждённый, являющийся гражданином Латвии, также намерен искать юридической поддержки в дипломатических структурах Латвийской республики.

Супруга Соколовса также заявила, что он намерен объявить сухую голодовку.

Отметим, что Андрейс Соколовс также известен в Великом Новгороде как шахматист, международный мастер, ранее он возглавлял исполнительную дирекцию Новгородской областной шахматной федерации.

По данным регионального управления Роскомнадзора, 22 января 2020 года телеканал «ТВС-Новгород» прекратил свою деятельность по решению учредителя.