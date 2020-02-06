Иваново, , 20:45 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро пострадали в результате ДТП с грузовиком и ещё четырьмя автомобилями в Ивановской области. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Авария произошла в Фурмановском районе на 75-м километре автодороги Р-600 Иваново — Кострома. По предварительным данным, водитель грузовика совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с легковыми автомобилями Lifan, Chery, Daewoo Matiz и грузовой «Газелью».

В результате ДТП на месте погиб один человек, ещё пятеро получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших детей нет. Во время столкновения произошёл разлив топливо на полотно автодороги.

К ликвидации последствий аварии привлекались 35 человек и 10 единиц техники. На месте ДТП организовано реверсивное движение. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в крупной аварии, произошедшей в Ивановской области.

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