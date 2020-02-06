Донецк, , 20:44 — REGNUM Два человека погибли, 18 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом. которое произошло на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 февраля сообщил в социальных сетях города глава Горловка Иван Приходько.

Авария произошла около 16:30 мск на подъезде к таможенному пункту пропуска «Новоазовск». Перевернулся автобус, следовавший из города Горловка в Севастополь. В автобусе находились 29 человек, среди них пятеро детей.

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 18 человек. Среди пострадавших трое детей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Отмечается, что на территории ДНР с вечера 5 февраля продолжается сильный снегопад, в Республике объявлено штормовое предупреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Запорожской области на Украине.

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