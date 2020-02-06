Милан, Италия, , 20:00 — REGNUM По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы под Миланом стало неверное срабатывание дорожной стрелки, переводящей составы с одного пути на другой, сообщили представители прокуратуры в четверг, 6 февраля.

Нет никаких данных, позволяющих предположить, что трагедия стала следствием чьего-то умысла, отметили также в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в результате схождения с путей скоростного поезда «Красная стрела», следовавшего из Милана в Салерно, погибли 2 человека и были ранены более 30. Пострадали почти все находившиеся в поезде, включая членов экипажа — состав отправлялся в 5:10 утра, и в нем было лишь 28 пассажиров.