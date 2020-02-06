Москва, , 19:53 — REGNUM Пятерых граждан Израиля задержали при прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы в московском международном аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 февраля сообщает портал Ynet.

По данным портала, граждане Израиля прибыли в Москву 5 февраля в 12:20 мск из Тель-Авива. По словам одного из задержанных, в московском аэропорту у них забрали паспорта, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК, сфотографировали и заперли в отдельной комнате без воды и связи с внешним миром.

Лишь после многочисленных жалоб сотрудники аэропорта принесли задержанным бутылку воды.

Впоследствии все пять граждан Израиля были депортированы на родину. Причин депортации им не объяснили. Как предположила представитель посольства Израиля в России Яффа Оливицки, инцидент может быть связан с обострением российско-израильских отношений после задержания Наамы Иссахар.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении в Израиль помилованной президентом РФ Владимиром Путиным гражданки Наамы Исаахар.

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