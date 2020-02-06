Ярославль, , 19:48 — REGNUM Председатель садоводческого товарищества «Мономер» в Ярославской области записал эмоциональное видеообращение к генеральному прокурору. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Садовод просит помочь справится с затоплением домов, так как «МЧС бездействует».

Зона затопления Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле»

По словам мужчины, вода последние дни прибывала по 10−15 сантиметров, а 6 февраля поднялась на 30 сантиметров. Дома людей в садоводстве затоплены.

«Я обращаюсь к генеральному прокурору страны: будьте добры, примите какие-нибудь меры прокурорского воздействия на МЧС, на министра, на руководителя областного управления, который говорит, что, наверно, торос где-то стоит, вот где-то, но какие-нибудь действия по ликвидации этого тороса на протяжение последних двух недель — никаких, ни одного шага. Только мониторинг: упорный надежный, многогранный, классный, но не более того. Уважаемый генеральный прокурор, сделайте что-нибудь. Прошу вас от имени садоводства «Мономер», я его председатель, сил у меня уже нет. Люди в панике, люди потеряли свое имущество, люди страдают. В конце концов, у нас социальное государство или нет?», — сказал в своем видеообращении председатель садоводческого товарищества «Мономер».

Такая же ситуация и в ряде других садоводческих товариществ и населенных пунктах. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова пишет о подтоплениях на левом берегу Волги. И тоже упоминает МЧС.

«Люди просят помощи!!! В 5 км от Нижнего поселка За Волгой в садоводстве «Заволжье» вода из Волги подошла к домам. В этом садоводстве около 370 домов, а на зиму остается 4 семьи (живут постоянно). Местный житель Владимир Лебедев подает сигнал SOS!!! Вода за ночь поднялась еще на полметра и уже заливает ступеньки у дома. Я поинтересовалась у него, приезжали ли сотрудники МЧС. Он ответил, что приезжают каждый день, успокаивают, что вода пойдет на спад. Но за ночь только поднялась, и оставшиеся жители переживают за себя и имущество. По словам Владимира: печка просела, фундамент размывает. Из всех жителей эвакуировали одну пожилую женщину», — пишет Елена Кузнецова.

Затопления в Вакарево Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле»

Люди публикуют в соцсетях фотографии из затопленных дач в поселке Вакарево, расположенном рядом с Ярославлем.

Совещание рабочей группы правительства Yarregion.ru

Между тем власти успокаивают людей и проводят совещания в кабинетах. За несколько дней паводка ни одной фотографии чиновников на местах ЧП нет.

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