Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Два человека, один из которых ребенок, провалились под тонкий лёд в Лахтинском разливе на северо-западной окраине Петербурга, одному удалось помочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в четверг, 6 февраля в 17:50 мск из Приморского района, от дома 76 по Шуваловскому проспекту. Очевидец сообщал о провалившемся человеке под лёд в Лахтинском разливе.

«По прибытии подразделениями был извлечен один подросток, примерно 14 лет, передан бригаде скорой медицинской помощи для осмотра», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Однако позже в воде спасатели обнаружили еще одного человека — но уже без признаков жизни. Сейчас его извлекают из воды. Как и почему оба пострадавших оказались на тонком льду, пока не известно.