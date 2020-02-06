Ступино, Московская область, , 18:34 — REGNUM Заместитель главы подмосковного города Ступино Денис Фунтиков подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следственные органы СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в отношении замглавы Ступина Дениса Фунтикова, а также исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок». Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они получили 10 млн рублей за помощь в заключении муниципального контракта на выполнении работ по комплексному благоустройству дворов.

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении взяткодателя и посредника в совершении этого преступления (ч.5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ч.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»). Расследование продолжается, отметили в СК РФ.

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