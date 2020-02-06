Тхируванантхапурам, , 17:49 — REGNUM Смесь алкогольных напитков неожиданно полилась из крана жителей штата Керала в Индии, передаёт 6 февраля ВВС.

Жители одного из домов, открыв кран, увидели вместо воды коричневую жидкость с запахом спиртного. Они обратились в коммунальные службы, была проведена проверка, выявившая следующее.

Оказалось, что алкоголь попал в колодец, из которого в краны обычно поступает вода. В этот же колодец через грунтовые воды попал ранее изъятый контрабандный алкоголь.

Спиртное было закопано после конфискации, но, по-видимому, тара дала течь. Уточняется, что чиновники таким образом «уничтожили» контрабандный ром, бренди и пиво, — всего шесть тысяч литров.

В итоге жителям дома организовали подачу воды из другого источника. Колодец же придётся очищать не одну неделю.

Напомним, в Индии в ряде штатов действует сухой закон — в Бихаре, Гуджарате, Нагаленде и в Лакшадвипе.