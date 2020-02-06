Тверь, , 17:37 — REGNUM 12 человек пострадали от нападения бешеной лисы в городе Кашине Тверской области. Днём 6 февраля животное нашли мёртвой.

По информации tverigrad.ru, утром 6 февраля бешеная лиса покусала не менее 12 человек, в том числе одного ребёнка — укусить его животное не успело, но на кожу слюна попала. Позже лиса была сбита машиной, сумела убежать, а днём её нашли мёртвой.

Все пострадавшие от нападения животного направлены в Кашинскую ЦРБ, им ввели антирабическую вакцину и противостолбнячную сыворотку, а затем отпустили домой.