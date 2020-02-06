Манила, 6 февраля 2020, 17:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле побережья Филиппин. Об этом 6 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 13:40 по всемирному координированному времени (16:40 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.
Эпицентр землетрясения находился в 106 км на юго-восток от города Кабуран в провинции Давао. Население города составляет около 12 тыс. человек.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не сообщалась. Угроза цунами объявлена не была.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое было зафиксировано сейсмологами на острове Панай на Филиппинах.
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