Манила, , 17:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле побережья Филиппин. Об этом 6 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 13:40 по всемирному координированному времени (16:40 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

Эпицентр землетрясения находился в 106 км на юго-восток от города Кабуран в провинции Давао. Население города составляет около 12 тыс. человек.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не сообщалась. Угроза цунами объявлена не была.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое было зафиксировано сейсмологами на острове Панай на Филиппинах.

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