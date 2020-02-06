Стокгольм, , 17:25 — REGNUM На севере Швеции в шахте Гарпенберг возник пожар, из-за которого около 130 человек не могут подняться на поверхность, сообщает 6 февраля телеканал SVT.

По информации компании-владельца шахты Boliden, на глубине 852 метра загорелось шахтное оборудование. Компания утверждает, что все горняки находятся в укрытии, а в шахте уже работают спасатели.

Тем не менее, уже известно об одном человеке, пострадавшем от продуктов горения.

Местные СМИ сообщают, что в шахте имеется запас кислорода на восемь часов.

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