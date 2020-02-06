Пекин, , 19:58 — REGNUM Резкой критике подвергся в СМИ и интернете за перехват партии медицинских защитных масок город Дали в китайской провинции Юньнань. Ответ на критику был опубликован 6 февраля пресс-службой комитета по здравоохранению города.

После первого случая заражения коронавирусом в городе Дали был введён наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Власти города, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания, перехватили партию защитных масок, которые предназначались для города Чунцин. Всего было перехвачено 598 коробок масок.

При этом отмечается, что в Дали зафиксировано восемь случаев заражения на 3,6 млн человек горожан, а в городе Чунцин, население которого составляет 31 миллион человек, заражены 400 жителей, двое из них скончались.

Городской комитет по здравоохранению города Дали принёс извинения за инцидент с масками и попросил «войти все стороны в положение, понять и простить». Для компенсации ущерба Чунцину власти города создали специальную группу, которая будет изымать маски у тех ведомств, которые не успели их использовать. За уже использованные маски Чунцину будет выплачена компенсация. В комитете добавили, что будет проведено тщательное расследование, чтобы воспрепятствовать повторению такой ситуации в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что повышенный спрос на медицинские маски в России, который возник после начала эпидемии коронавируса в Китае, объяснили ажиотажем, созданным на ровном месте.

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