Красногорск, , 17:10 — REGNUM Сильный ветер, метели и снежные заносы придут 6 февраля в Москву и Московскую область, сообщает 6 февраля областное управление МЧС России.

По данным метеорологов, в столичном регионе метели и снегопады будут сопровождаться гололедицей и порывами ветра скоростью до 17 м/с. Видимость на дорогах не будет превышать 500 метров.

МЧС рекомендует гражданам не приближаться к деревьям, шатким конструкциям и рекламным щитам. Автолюбителей призывают воздержаться от поездок на личных автомашинах.

Повышена вероятность ДТП на дорогах региона, водителям необходимо внимательнее следить за обстановкой

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