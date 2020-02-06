Воронеж, , 16:53 — REGNUM Один человек пострадал в результате аварии с участием служебного автомобиля — автозака — в центре Воронежа днём 6 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 15:00 перекрестке улицы Кольцовская и улицы Комиссаржевская — столкнулись автомобиль Сhevrolet и служебный автомобиль для перевозки заключённых. В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина, находившийся в автозаке.

Полиция проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.