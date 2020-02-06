Анкара, 6 февраля 2020, 16:50 — REGNUM Число жертв снежной лавины, сошедшей на востоке Турции, возросло до 41 человека, сообщает 6 февраля турецкий телеканал NTV.
Уточняется, что речь идёт о трагедии, произошедшей на территории турецкой провинции Ван.
Кроме 41 погибшего, сообщается, что ещё 84 человека внесены в списки пострадавших.
Спасательные работы на месте схода лавины продолжаются, поэтому не исключено, что список погибших и пострадавших будет расти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявляли о 33 погибших под лавиной людях.
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