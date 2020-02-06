Ижевск, , 16:38 — REGNUM В рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Удмуртии по итогам 2019 года привлечены к ответственности 578 должностных лиц, в число которых входят 11 депутатов Госсовета, девять депутатов гордумы Ижевска, двое заместителей министра, один из которых уволен в связи с утратой доверия. Об этом заявил главный прокурор республики Артём Николаев.

По словам главы регионального надзорного ведомства, принятые совместно с правоохранительными органами меры позволили пресечь 304 коррупционных преступления. К уголовной ответственности привлечены бывший глава минприроды Удмуртии, замминистра культуры.

Также было пресечено 11 фактов злоупотребления должностными полномочиями, получения взято в крупном и особо крупном размере, которые совершили шесть должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра культуры Удмуртии был задержан 4 ноября 2019 года. по версии следствия, чиновник потребовал от одного из предпринимателей республики так называемый «откат» за способствование исполнению и пролонгации договора поставки с одним из учреждений культуры. При получении части взятки, общая сумма которой составила 280 тыс. рублей, чиновник был задержан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). В настоящее время он находится под стражей до 20 февраля 2020 года.