Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Районные суды Петербурга второй раз за четверг, 6 февраля, эвакуируются после сообщений злоумышленников о «минировании». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На второй круг эвакуации пошли Василеостровский и Красногвардейский, Приморский, Октябрьский и Сестрорецкий, Смольнинский районные суды.

После осмотра специалистами помещений, опасных предметов или веществ в помещениях судов обнаружено не было.

Напомним, ранее злоумышленники предупреждали, что в случае, если на их счет не будут переведены 120 биткоинов, сообщения о минировании будут приходить на электронные почты государственных учреждений чаще, чем один раз в день.

Утром 6 февраля были эвакуированы семь районных судов, при осмотре опасных предметов или веществ найдено не было.

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