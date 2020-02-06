Воронеж, , 20:07 — REGNUM Один человек пострадал в результате ДТП с участием автозака, перевозившего заключённых и легкового автомобиля в Воронеже. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по Воронежской области.

Авария произошла около 15:00 мск на пересечении улиц Кольцовской и Комиссаржевской столкнулись автозак, в котором находились сотрудники полиции и заключённые и легковой автомобиль Chevrolet Cruz. В результате столкновения полицейский фургон перевернулся.

В автозаке были четыре сотрудника полиции и трое заключённых. В результате аварии пострадал заключённый, мужчина 32-х лет. Во втором автомобиле пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании судом в Воронежской области виновным бывшего сотрудника полиции, сбившего насмерть пешехода.

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