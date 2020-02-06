Псков, , 16:34 — REGNUM В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который напал с ножом на соседа и дважды ранил его в живот. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.

Инцидент произошёл в ночь на 29 января 2029 года. По данным следствия, подросток пытался разобраться с источником шума, который вызывал у него недовольство. Сначала он вышел с ножом на лестничную площадку, затем — на улицу, где увидел мужчину и дважды ударил того ножом в живот, после чего скрылся.

Расследование преступления продолжается.