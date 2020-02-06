Москва, , 16:19 — REGNUM Басманный суд Москвы до 5 апреля арестовал Муртази Шадания, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Шадания обвиняется в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенное группой лиц»).

Как сообщало ИА Регнум, в 2009 году Шадания, по данным следствия, принимал участие в убийстве криминального авторитета Иванькова.