Ступино, Московская область, , 16:13 — REGNUM В Подмосковье задержали заместителя главы города Ступино Дениса Фунтикова. Об этом сообщает telegram-канал «112».

По данным канала, Фунтикова подозревают в получении взятки в размер 10 млн рублей. Данные средства якобы были получены замглавой города в качестве вознаграждения за помощь с получением контракта на работы по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Официального подтверждения информации о задержании чиновника пока не поступало.