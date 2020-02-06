Нижний Новгород, , 16:06 — REGNUM В 2019 году в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР на 12,4% сократилось число сообщений о преступлениях, на 9,4% — число возбуждённых по ним уголовных дел. Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам коллегии, где были обсуждены итоги работы за 2019 год.

В Приволжском СУТ отмечают, что в 2019 году не было оправдательных приговоров и фактов прекращения уголовных дел с реабилитацией подозреваемых. При этом в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 12,4% (с 1845 до 1616) снизилось число сообщений о преступлениях, число возбуждённых по ним уголовных дел сократилось на 9,4% (с 372 до 337).

Что касается ущерба, нанесённого в результате совершения преступлений, то за год возмещено почти 70 млн рублей, что в 8,5 раз больше уровня 2018 года. Кроме того, для обеспечения возмещения вреда и взысканий следователями наложен арест на сумму более 150 млн рублей, что почти втрое выше по сравнению с 2018 годом.

Отметим, Приволжское следственное управление на транспорте СК России является специализированным следственным органом СКР в Приволжском транспортном округе, к компетенции которого относится расследование преступлений в сфере водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также в таможенной сфере. В структуру ведомства входят четыре следственных отдела: казанский, самарский, уфимский и нижегородский.