Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM В пятиэтажном жилом многоквартирном доме Петроградского района Санкт-Петербурга горела обстановка квартиры, после того как рабочие повредили газовую колонку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Огонь был замечен 6 февраля около 14:52 мск на втором этаже дома №6 по Каменностровскому проспекту. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на втором этаже, там горело 2 кв. метра перекрытий.

«Эвакуировано 40 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало», — отмечают в спасательном ведомстве.

К 15:47 мск пожар был локализован, а затем и вовсе ликвидирован.

Отметим, по сообщениям очевидцев, пожар предварял взрыв бытового газа. В квартире делали ремонт и, в какой-то момент, строители повредили газовую колонку — началась утечка газа, который воспламенился.