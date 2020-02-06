Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В нескольких районах Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовского филиала «Россети Юг».

В настоящее время почти 14 тыс. жителей Донского региона остаются без электроснабжения. Массовый обрыв проводов линийэлектропередачи произошёл из-за непогоды.

«Нарушенное непогодой электроснабжение в западных, юго-западных, северо-восточных и восточных районах области сейчас восстанавливают 64 бригад энергетиков в составе 230 человека. Задействовано 90 единиц специальной техники», — уточнили в филиале.

ИА REGNUM напоминает, что без электроснабжения остались 33 населённых пункта. На период восстановления аварий задействовано семь резервных источников снабжения электроэнергией.

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