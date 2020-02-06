Шарья, Костромская область, , 15:30 — REGNUM В патологоанатомическом отделении Шарьинской больницы Костромской области родственников усопших заставляли оплачивать услуги за хранение тел в холодильном оборудовании, — сообщает региональная прокуратура.

Местная жительница обратилась в прокуратуру с жалобой, проверка надзорного органа факт подтвердила. Оказалось, что холодильная камера для хранения тел усопших принадлежит индивидуальному предпринимателю, больнице он оборудование предоставлял в пользование и брал плату за свои услуги через частное ритуальное агентство. Тариф составлял 3 тысячи рублей за несколько дней.

Прокуратура признала этот факт навязыванием услуг и нарушением права граждан на получение гарантий в связи с реализацией законодательства о погребении и похоронном деле.

Ст. 8 ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантирует возможность нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти, а при существовании обстоятельств, затрудняющих погребение или в случае поиска родственников либо законного представителя умершего, этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней.