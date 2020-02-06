Милан, Италия, , 15:29 — REGNUM Число пострадавших в железнодорожной катастрофе под Миланом, которая произошла рано утром в четверг, 6 февраля, выросло до 31 человека.

Большинству раненых, по сообщениям медиков, ничто не угрожает.

Как сообщалось ранее, на борту высокоскоростной «Красной стрелы», следовавшей из Милана в Салерно и потерпевшей крушение в районе Лоди, было 28 пассажиров, а также несколько машинистов и проводников. В результате происшествия погибли два машиниста.

Причины происшествия устанавливаются. Основная рабочая версия трагедии — проблема с переводом дорожных стрелок.

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