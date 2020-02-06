Рыбинск, Ярославская область, , 15:27 — REGNUM В Ярославской области бывший директор туристической фирмы обвиняется в серии мошенничеств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Уголовные дела расследует следственное управление МУ МВД «Рыбинское». По версии следствия жительница Рыбинска 1989 года рождения собирала деньги с клиентов в счет оплаты туристических путевок, а потом тратила их на собственные нужды.

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«Установлено, что в период действия предприятия, а также после ликвидации фирмы, женщина, зная о том, что исполнять обязательства по договорам она не будет, незаконно завладела денежными средствами граждан в счет оплаты туристических путевок. Обязательства по договорам не были исполнены, денежные средства клиентам не возвращены», — рассказали у УМВД России по Ярославской области.

Сумма ущерба на данный момент составляет более 1,7 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается, полиция устанавливает всех потерпевших от действий руководителя турфирмы.

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